«Нэшвилл» подпишет контракт с форвардом «Аризоны» Заком Риналдо

Нападающий «Аризона Койотс» Зак Риналдо, 1 июля выходящий на рынок свободных агентов, продолжит карьеру в «Нэшвилл Предаторз». 28-летний хоккеист подпишет двусторонний контракт, сообщает в своём «твиттере» журналист Энди Стриклэнд.

В минувшем сезоне Риналдо провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 7 (5+2) результативных баллов при показателе полезности «-7» и 44 минутах штрафного времени. Ранее Зак долгое время выступал за «Филадельфию Флайерз», где работал с нынешнем главным тренером «Нэшвилла» Питером Лавиолеттом.