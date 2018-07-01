26-летний хоккеист вместе с женой и тремя детьми погиб в ДТП

Трой Гаспер, 26-летний нападающий команды «Роузтаун», выступающей в местной лиге Sask Valley Hockey League (SVHL), погиб в ДТП, сообщает журналист Бриан Мунц.

Запись также доступна на странице Мунца в социальной сети «Твиттер».

Авария произошла в канадской провинции Саскачеван. Вместе с игроком погибли его жена Карисса и трое детей.

Ранее игрок выступал за команды из других канадских лиг – «Мусс Джо» и «Хамболт».

Напомним, что неделю назад погиб ещё один хоккеист — Сергей Огородников. Бывший игрок ЦСКА выигрывал чемпионат мира — 2004 в составе юниорской сборной России.