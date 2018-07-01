Таварес не подписал 8-летний контракт с «Айлендерс» и стал свободным агентом

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес не подписал новый 8-летний контракт с клубом до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, сообщил инсайдер Джон Шэннон в «Твиттере».



Таким образом, канадец стал неограниченно свободным агентом и может подписать только 7-летнее соглашение. Вероятно, он сменит клуб. На 27-летнего игрока также претендуют «Тампа-Бэй», «Торонто», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Даллас».



В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.

Календарь НХЛ сезона-2018/19 можно посмотреть на «Чемпионате».