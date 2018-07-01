Свечников прокомментировал подписание контракта с «Каролиной»

18-летний россиянин Андрей Свечников прокомментировал подписание контракта с «Каролина Харрикейнз». Ранее юный нападающий выступал за «Маскигон Ламберджэкс» в USHL и за «Бэрри Кольтс» в OHL. Он стал вторым номером драфта НХЛ нынешнего года.



«Я очень рад тому, что подписал свой первый контракт в НХЛ с „Каролина Харрикейнз“. Это большая честь. Спасибо всем моим друзьям, партнёрам и моей семье!» — написал Свечников в своём «твиттере».

Андрей — младший брат 21-летнего Евгения Свечникова, выступающего за «Детройт Ред Уингз».

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