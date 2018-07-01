Макдэвид получил от «Эдмонтон Ойлерз» бонус в размере $ 13 млн

Центральный нападающий «Эдмонтон Ойлерз», 21-летний канадец Коннор Макдэвид сегодня, 1 июля, получил бонус за подписание контракта со своим клубом в размере $ 13 млн. Об этом сообщает Джим Мэтьюсон, журналист, работающий с «Эдмонтоном» с 1972-го.



Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с сезона-2015/16 и был выбран на драфте 2015 года под первым номером. Летом прошлого года он заключил с клубом 8-летний контракт на общую сумму $ 100 млн. При этом в ближайший сезон зарплата Коннора составит $ 2 млн. Таким образом, в общей сложности он заработает $ 15 млн.

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