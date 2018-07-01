Зюзин: в КХЛ 60 % игроков выходят из отпуска с проблемами, в НХЛ ситуация другая

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин рассказал, в чём состоит разница в подходе к выстраиванию летнего подготовительного периода в КХЛ и НХЛ.



«За океаном профсоюз игроков очень внимательно следит за тем, чтобы интересы игроков не нарушались, «правило 50 дней» отдельным пунктом прописано в коллективном соглашении. И меня очень радует, что в КХЛ взяли пример с НХЛ, а наш профсоюз в последние годы внимательно следит за тем, чтобы официальные клубные сборы не открывались раньше, чем за 50 дней до старта «регулярки».



Сразу скажу, что философия подготовки за океаном существенно отличается от той, что мы предлагаем в КХЛ. Во-первых, в НХЛ люди выходят из отпусков идеально подготовленными. Как следствие, большого объёма коллективной работы, бегов, прыжков и так далее им там не дают, набор формы в основном идёт через индивидуальные занятия и выставочные матчи.



В КХЛ ситуация другая. Скажу честно, у нас в «Салавате» около 60 процентов хоккеистов приходили с каникул с проблемами. Это касалось веса, давления, результатов тестов и так далее. В итоге первая неделя подготовки была втягивающей, всех подводили к общему знаменателю — и только потом давали ударные циклы», — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.

Футбол и рыбалка. Наши хоккеисты умеют отдыхать Ковальчук поймал акулу – она такая же большая, как его контракт с «Лос-Анджелесом».