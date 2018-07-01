Нападающий Макс Доми будет играть в «Монреале» под 13-м номером

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми выбрал игровой номер «13» в честь кумира детства, Матса Сундина, который играл в «Торонто» с его отцом, Таем Доми.



«Странновато, конечно, видеть мою фамилию и номер 13 на форме «Монреаля», но мне нравится. Я всё детство играл под этим номером. Перешёл только на «16» только из уважения к Бобби Кларку. Я узнал, что у меня диабет, а этот хоккеист долгое время играл с этим диагнозом», — приводит слова Доми официальный сайт «Монреаля».

Напомним, Доми перешёл в «Монреаль» в результате обмена из «Аризона Койотс» 16 июня.