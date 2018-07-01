Генменеджер «Каролины» рассказал, что клуб не торопится с обменом Скиннера

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о шансах на обмен форварда Джеффа Скиннера.

«Мы считаем, что рынок будет разогрет, потому что несколько команд на позицию Скиннера хотят взять свободного агента. При нынешних раскладах нам необходимо проявить терпение и не торопиться. Впрочем, мы не отдадим его при отсутствии высокой компенсации. Тогда Скиннер останется, и у него всё будет хорошо в нашей команде», — приводит слова Скиннера официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего Скиннера 82 матча за «Харрикейнз», в которых он набрал 49 (24+25) очков. Его годовая зарплата в «Каролине» составляет $ 5,725 млн.