«Нью-Йорк Айлендерс» предлагал Таваресу $ 91 млн за восемь лет

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с клубом до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом и может подписать только семилетнее соглашение.

«Нью-Йорк Айлендерс» делал предложение Таваресу на общую сумму в $ 91 млн, которые он мог заработать за восемь лет, информирует в своём «твиттере» журналист Брайан Лотон.

На 27-летнего игрока также претендуют «Тампа-Бэй», «Торонто», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Даллас».



В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.