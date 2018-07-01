Нападающий Томаш Плеканец вернулся в «Монреаль», срок контракта — 1 год

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Томаш Плеканец вернулся в «Монреаль Канадиенс», сообщил в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Стороны договорились о соглашении сроком на один сезон.

Напомним, сегодня, 1 июля у игрока закончился контракт с «Мэйпл Лифс», и он стал неограниченно свободным агентом.

В прошедшем регулярном чемпионате 35-летний Плеканец сыграл в 76 матчах, записав на свой счёт 26 (6+20) баллов при показателе полезности «+3» и 45 минутах штрафа. До обмена в «Торонто» хоккеист 17 лет защищал цвета «Монреаля», побив несколько рекордов клуба.

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