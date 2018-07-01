«Вегас» пополнится нападающим Полом Штястны

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» подпишет контракт с форвардом Полом Штястны. Об этом сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи в своём «твиттере».

Сегодня, 1 июля, Штястны стал неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2017/18 Пол провёл в общем сложности 82 матча регулярного чемпионата НХЛ за «Виннипег Джетс», в которых набрал 53 (16+37) очков. В плей-офф за Штястны сыграл 17 встреч, записав в свой актив 15 (6+9) результативных баллов.

Ранее Штястны заявлял, что открыт для переговоров с бывшим клубом – «Сент-Луис Блюз», откуда он был обменян 26 февраля. Впоследствии стало известно, что как минимум шесть клубов НХЛ заинтересованы в подписании контракта с нападающим.