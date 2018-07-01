«Даллас» подпишет Романа Полака, «Миннесота» — Эрика Фера

Клубы НХЛ «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» подпишут по одному свободному агенту. Об этом сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи в своём «твиттере».

В «Даллас» перейдёт 32-летний защитник Роман Полак, в минувшем сезоне выступавший за «Торонто Мэйпл Лифс». В 61 матче он набрал 13 (2+11) очков при показателе полезности «+8».

В «Миннесоту» перейдёт 32-летний форвард Эрик Фер, минувший сезон заканчивавший в «Сан-Хосе Шаркс». В десяти матчах плей-офф Кубка Стэнли за «акул» Фер забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.