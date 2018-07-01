«Ванкувер» подписал 4-летние контракты с Джеем Биглом и Антони Русселем

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» подписал четырёхлетние соглашения с нападающими Джеем Биглом и Антони Русселем, информирует TSN.

Оба хоккеиста подписали контракты с годовой зарплатой в $ 3 млн.

В минувшем сезоне 32-летний Бигл провёл 79 матчей регулярного чемпионата за «Вашингтон Кэпиталз», набрав 22 (7+15) очка. В плей-офф он записал в свой актив 8 (2+6) результативных баллов в 23 встречах и выиграл Кубок Стэнли.

Руссель в минувшем сезоне провёл 73 матча регулярного чемпионата за не попавший в плей-офф «Даллас Старз», набрав 17 (5+12) результативных баллов при показателе полезности «+1» и 126 минутах штрафа.