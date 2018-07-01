Источник: Таварес подпишет контракт с «Торонто»

Североамериканский журналист Майк Келли в своём «твиттере» сообщил, что капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес анонсирует переход в «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с «Айлендерс» до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом и может подписать только семилетнее соглашение. «Нью-Йорк Айлендерс» делал предложение Таваресу на общую сумму в $ 91 млн.

Ранее сообщалось, что на 27-летнего игрока также претендуют «Тампа-Бэй», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Даллас». В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.