«Нью-Йорк Айлендерс» договорился о новом контракте с защитником Хикки

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» достиг договорённости о заключении нового контракта с защитником Томасом Хикки. Соглашение будет рассчитано на четыре года с годовой зарплатой $ 2,5 млн. Об этом сообщает североамериканский инсайдер Даррен Дрегер в своём «твиттере».

Хикки выступает за «Айлендерс» с сезона-2012/13. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 69 матчах, записав на свой счёт 25 (5+20) результативных баллов при показателе полезности «-20» и 24 минутах штрафного времени.