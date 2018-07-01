Тайлер Бозак подпишет трёхлетний контракт с «Сент-Луисом» на $ 15 млн

Нападающий Тайлер Бозак продолжит карьеру в «Сент-Луис Блюз». Стороны договорились о трёхлетнем контракте на $ 15 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи.

Ранее 32-летний канадский форвард в НХЛ выступал только за «Торонто». Он провёл в клубе последние девять сезонов. В минувшем чемпионате Бозак забросил 11 шайб и отдал 32 результативные передачи в 81 матче «регулярки». В семи играх плей-офф на его счету 4 (2+2) очка. Годовая зарплата Бозака, чей контракт истёк 1 июля, составляла $ 4,2 млн.