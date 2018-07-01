Райан Макдона подписал 7-летний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на $ 47,25 млн

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о подписании нового контракта с защитником Райаном Макдоной. Он рассчитан на семь лет, по нему игрок будет зарабатывать $6,75 млн. за сезон.

29-летний американский игрок обороны пополнил состав «молний» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». Макдона забросил 2 шайбы и сделал 1 голевую передачу в 14 матчах «регулярки» за «Тампу» при показателе полезности «0», в 17 играх плей-офф на его счету 5 (0+5) очков при полезности «+6». Предыдущее соглашение, по которому Макдона зарабатывал $ 4,7 млн за год, истекло 1 июля.