«Чикаго» подписал контракты с Крисом Куницем, Кэмом Уордом и Брэндоном Мэннингом

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании трёх хоккеистов.

38-летний Крис Куниц заключил с «ястребами» однолетнее соглашение. В минувшем сезоне Куниц сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 29 (13+16) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф он провёл 17 встреч, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1».



34-летний голкипер Кэм Уорд подписал контракт на один год. Вратарь всю карьеру в НХЛ провёл в «Каролине Харрикейнз», отыграв в составе «ураганов» 13 сезонов. 1 июля игрок стал неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне канадский голкипер выиграл 23 из 43 матчей при коэффициенте надёжности 2,73 и проценте отражённых бросков 90,6.



28-летний защитник Брэндон Мэннинг заключил соглашение с «Чикаго» на два года. Ранее он на протяжении шести сезонов выступал за «Филадельфию Флайерз». В минувшем чемпионате Брэндон сыграл в 71 матче, набрав 19 (7+12) очков.