Джон Таварес подписал контракт с «Торонто» на семь лет

Экс-капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес определился со своим будущим. Игрок продолжит карьеру в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», с которым заключил семилетнее соглашение, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

Напомним, Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с «Айлендерс» до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом и может подписать только семилетнее соглашение. «Нью-Йорк Айлендерс» делал предложение Таваресу на общую сумму в $ 91 млн.



Ранее сообщалось, что на 27-летнего игрока также претендуют «Тампа-Бэй», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Даллас». В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.

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