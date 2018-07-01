«Аризона» подписала трёхлетний контракт с Михаэлем Грабнером

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» подписал трёхлетнее соглашение с нападающим Михаэлем Грабнером, который в минувшем сезоне выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз».



Хоккеист подписал соглашение с годовой зарплатой $ 3,35 млн, информирует инсайдер Пьер Лебрюн.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он в общей сложности провёл 80 матчей, в которых записал на свой счёт 36 (27+9) результативных баллов при показателе полезности 0 и четырёх минутах штрафного времени. В двух матчах плей-офф за «Дэвилз» Михаэль результативностью не отметился.