Таварес — о переходе в «Торонто»: пришла пора исполнить мечту детства

Нападающий Джон Таварес прокомментировал решение подписать семилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

«За последние шесть дней случилось многое, чего я не ожидал. Я принял самое сложное решение в жизни – остаться там, где я провёл всю карьеру, или сделать умышленный прыжок в неизвестность, воспользовавшись особенным шансом. Остров был мне домом, он стал частью меня, и всегда будет. У меня не хватит слов благодарности для болельщиков за их преданность. Прошу прощения, если моё решение вас ранит. Это тяжело, но надо верить в будущее, потому что оно светлое. «Айлендерс» находятся в хороших руках. Благодарен за то, что был частью клуба всё это время. Остров, организация, мои партнёры и фанаты всегда будут занимать особое место в моём сердце, но пришла пора исполнить мечту детства в Торонто. Не каждый день попадаешь в команду, о которой мечтал в детстве», — рассказал Таварес.