Джон Таварес заработает $ 77 млн по семилетнему контракту с «Торонто»

Пресс-служба клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» опубликовала сумму контракта, который подписал нападающий Джон Таварес.

В год Таварес будет зарабатывать $ 11 млн. Таким образом, за семь лет в «Мэйпл Лифс» Джон получит $ 77 млн.



Напомним, Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с «Айлендерс» до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом и мог подписать только семилетнее соглашение. «Нью-Йорк Айлендерс» делал предложение Таваресу на общую сумму в $ 91 млн.

В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.



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