«Монреаль» подписал трёхлетний контракт новичка с Йеспери Котканиеми

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» заключил трёхлетний контракт новичка с 17-летним финским нападающим Йеспери Котканиеми, которого выбрал на драфте 2018 года в первом раунде под общим третьим номером. Об этом сообщает пресс-служба «Монреаля» в своём официальном «твиттере».

17-летний Котканиеми в прошедшем сезоне набрал 29 (10+19) результативных баллов в финской лиге за основную команду «Эссята» и выиграл юниорский чемпионат мира со сборной Финляндии.

Ранее североамериканские СМИ подчёркивали, что выбор Котканиеми на драфте под высоким номером обусловлен тем, что клубу был остро необходим центральный нападающий.