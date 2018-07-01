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Антон Худобин заработает $ 5 млн по двухлетнему контракту с «Далласом»

Антон Худобин заработает $ 5 млн по двухлетнему контракту с «Далласом»
Хоккей / НХЛ

Пресс-служба клуба НХЛ «Даллас Старз» опубликовала сумму контракта, который подписал голкипер Антон Худобин.

В год россиянин будет зарабатывать $ 2,5 млн. Таким образом, за два сезона в «Далласе» Худобин получит $ 5 млн.

Ранее стало известно, что Худобин покинет «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн.

В минувшем сезоне НХЛ Худобин защищал ворота «Брюинз» в 32 матчах, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3 % бросков.

Календарь НХЛ сезона-2018/19

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