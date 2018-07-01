ФХР: поздравляем сборную России по футболу с исторической победой над Испанией

Федерация хоккея России в своём «твиттере» поздравила сборную России по футболу в выход в 1/4 финала чемпионата мира.

«Как же приятно написать это. Поздравляем сборную России по футболу с исторической победой над Испанией. Ждём соперника по 1/4 финала чемпионата мира 2018! Спасибо, парни!» — написали в ФХР.

Напомним, встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3). В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия – Дания, который проходит в данный момент в Нижнем Новгороде.