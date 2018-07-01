«Сан-Хосе» заключил восьмилетнее соглашение с Кутюром на $ 64 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о новом соглашении с форвардом Логаном Кутюром. «Шаркс» продлили контракт с 29-летним канадцем на восемь лет – до конца сезона-2026/27. Сумма сделки составляет $ 64 млн.

В минувшем сезоне Логан забросил 34 шайбы и сделал 27 результативных передач в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 12 (4+8) очков в 10 встречах.

Канадский форвард провёл в системе «акул» последние 10 сезонов. В сезоне-2015/16 «Шаркс» добрались до финала Кубка Стэнли.