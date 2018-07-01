Илья Ковальчук официально подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз»

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» объявил об официальном подписании соглашения с российским нападающим Ильёй Ковальчуком на три года и сумму $ 18,75 млн.

«Я встретился с Люком Робитайлом и Робом Блэйком, мы отлично поговорили. Самое главное, что у этой команды очень хороший костяк игроков, которые уже побеждали. Они знают, как выигрывать, а моя цель – выиграть Кубок. Хочу помочь команде стать лучше и постараться добиться этой цели», — сказал Ковальчук.

В первый год соглашения Ковальчук получит большую часть контракта — $ 8,5 млн. При этом подписной бонус российского нападающего составит $7,85 млн. Во второй год Илье полагается $ 6 млн, а в третий — самая меньшая часть — $ 4,25.