Остон Мэттьюс поприветствовал Джона Тавареса в «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поприветствовал Джона Тавареса, подписавшего с «листьями» семилетнее соглашение.



«Добро пожаловать на борт, Джон! Полон эмоций от того, что теперь могу называть тебя партнёром по команде», — написал Мэттьюс в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 1 июля, стало официально известно о переходе Тавареса в «Торонто Мэйпл Лифс». Стороны заключили контракт на $ 77 млн. Ранее Джон долгое время выступал за «Нью-Йорк Айлендерс».

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