Наместников заработает $ 8 млн по двухлетнему контракту с «Рейнджерс»

Стали известны финансовые детали сделки российского нападающего Владислава Наместникова с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн, общая сумма контракта составляет $ 8 млн. В первый год Наместников получит зарплату в $ 3,5 млн и подписной бонус в размере $ 500 тыс., а во втором сезоне — оставшуюся половину денег.

25-летний нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уроженец Воскресенска сыграл 19 матчей регулярного чемпионата за команду с Бродвея, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.