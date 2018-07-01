Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Экман-Ларссон: я верю в «Аризону» и хочу побеждать с ней

Экман-Ларссон: я верю в «Аризону» и хочу побеждать с ней
Хоккей / НХЛ

Защитник Оливер Экман-Ларссон прокомментировал подписание нового долгосрочного соглашения с «Аризоной Койотс».

Стороны заключили контракт сроком на восемь лет на $ 66 млн. Этот контракт станет одним из самых крупных в истории шведского хоккея.

«Это счастливый день для меня и моей семьи. Я всегда любил жить и играть в «Аризоне», и это то место, где я хочу быть. Я подписал контракт с «койотами», потому что верю в нашу команду, верю в наших фанатов и хочу побеждать здесь. Не могу дождаться начала сезона», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Таварес перешёл в «Торонто». Открытие рынка свободных агентов. LIVE
Большой базар начинает свою работу.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент