Экман-Ларссон: я верю в «Аризону» и хочу побеждать с ней

Защитник Оливер Экман-Ларссон прокомментировал подписание нового долгосрочного соглашения с «Аризоной Койотс».

Стороны заключили контракт сроком на восемь лет на $ 66 млн. Этот контракт станет одним из самых крупных в истории шведского хоккея.

«Это счастливый день для меня и моей семьи. Я всегда любил жить и играть в «Аризоне», и это то место, где я хочу быть. Я подписал контракт с «койотами», потому что верю в нашу команду, верю в наших фанатов и хочу побеждать здесь. Не могу дождаться начала сезона», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.