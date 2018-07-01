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Генменеджер «Далласа»: Худобин всегда даёт команде шанс на победу

Генменеджер «Далласа»: Худобин всегда даёт команде шанс на победу
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание двухлетнего контракта с российским голкипером Антоном Худобиным.

«Антон доказал, что является вратарём уровня НХЛ и даёт своей команде шанс на победу каждый раз, когда выходит на лёд. Мы рады его приходу в нашу команду. Он окажет благотворное влияние на нас в ближайшие два сезона», — приводит слова Нилла официальный сайт «Старз».

Ранее Худобин рассказал, что его решению перейти в «Даллас» поспособствовал российский нападающий команды Александр Радулов.

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