Генменеджер «Далласа»: Худобин всегда даёт команде шанс на победу

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание двухлетнего контракта с российским голкипером Антоном Худобиным.
«Антон доказал, что является вратарём уровня НХЛ и даёт своей команде шанс на победу каждый раз, когда выходит на лёд. Мы рады его приходу в нашу команду. Он окажет благотворное влияние на нас в ближайшие два сезона», — приводит слова Нилла официальный сайт «Старз».
Ранее Худобин рассказал, что его решению перейти в «Даллас» поспособствовал российский нападающий команды Александр Радулов.
Таварес перешёл в «Торонто». Открытие рынка свободных агентов. LIVE
Большой базар начинает свою работу.