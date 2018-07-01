«Коламбус» подписал трёхлетнее соглашение с Райли Нэшем на $ 8,25 млн

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» заключил трёхлетнее соглашение с нападающим Райли Нэшем.

По нему игрок будет зарабатывать $ 2,75 млн в год. Таким образом, общая сумма контракта составляет $ 8,25 млн, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий выступал за «Бостон Брюинз». Он сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 41 (15+26) очко при показателе полезности «+16» и 18 минутах штрафного времени. В плей-офф Райли провёл девять встреч, сделав одну результативную передачу.