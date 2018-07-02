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«Оттава» предложила контракт Карлссону, ранее клуб искал варианты его обмена

«Оттава» предложила контракт Карлссону, ранее клуб искал варианты его обмена
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион заявил, что клуб сделал контрактное предложение защитнику Эрику Карлссону. Детали переговоров не уточняются.

Напомним, после окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян «Сан-Хосе Шаркс». Клуб искал варианты и для Карлссона, однако изменил своё решение после открытия рынка свободных агентов.

У Эрика остался один год контракта с «Оттавой Сенаторз». Ранее известный инсайдер Боб Маккензи сообщал, что главным претендентом на Карлссона может стать «Вегас Голден Найтс».

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Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.
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