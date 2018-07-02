«Оттава» предложила контракт Карлссону, ранее клуб искал варианты его обмена

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион заявил, что клуб сделал контрактное предложение защитнику Эрику Карлссону. Детали переговоров не уточняются.

Напомним, после окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян «Сан-Хосе Шаркс». Клуб искал варианты и для Карлссона, однако изменил своё решение после открытия рынка свободных агентов.

У Эрика остался один год контракта с «Оттавой Сенаторз». Ранее известный инсайдер Боб Маккензи сообщал, что главным претендентом на Карлссона может стать «Вегас Голден Найтс».