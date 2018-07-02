«Баффало» обменял Райана О'Райлли в «Сент-Луис»

Клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Баффало Сэйбрз» произвели обмен, сообщает пресс-служба «блюзменов».

«Сент-Луис» в результате сделки получил форварда Райана О'Райлли. «Баффало» взамен приобрёл нападающих Владимира Соботку, Патрика Берглунда и Тейджа Томпсона, а также выбор в первом раунде драфта 2019 года и выбор во втором раунде драфта-2021.

31-летний Соботка в регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 80 матчах, записав на свой счёт 31 (11+20) балл при показателе полезности «-6» и 50 минутах штрафного времени. 30-летний Берглунд набрал 26 (9+17) очков в 57 матчах. В дебютном для себя сезоне 20-летний Томпсон отметился 9 (3+6) баллами за результативность.

27-летний О'Райлли сыграл в 81 встрече, отметившись 61 (24+37) очком при показателе полезности «-22» и двух минутах штрафного времени.