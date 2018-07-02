«Ванкувер» подписал двухлетний контракт с Тимом Шаллером на сумму в $ 3,8 млн

«Ванкувер Кэнакс» подписал контракт с форвардом Тимом Шаллером, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года, а его средняя зарплата составит $ 1,9 млн.

В минувшем сезоне он провёл 82 матча в регулярном чемпионате за «Бостон Брюинз», набрав 22 (12+10) очка при показателе полезности «-5». В плей-офф хоккеист отметился 2 (0+2) очками в 11 матчах. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 775 тыс. за сезон.

За карьеру в НХЛ американский форвард сыграл 193 матча, в которых забросил 22 шайбы и сделал 22 результативные передачи при полезности «-8». Помимо «Бостона» Шаллер имеет опыт выступлений за «Баффало Сэйбрз».