Фредрик Клаэссон стал игроком «Рейнджерс», Пол Кэри перешёл в «Оттаву»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта со шведским защитником Фредриком Клаэссоном. Соглашение рассчитано на один сезон и сумму в $ 700 тыс.

Последние три сезона 25-летний защитник выступал за «Оттаву Сенаторз». В минувшем сезоне шведский хоккеист забросил 1 шайбу и сделал 6 результативных передач в 64 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-7».

В свою очередь «Оттава» заключила аналогичное соглашение с бывшим форвардом «Рейнджерс» Полом Кэри. В минувшем чемпионате 29-летний американец набрал 14 (7+7) очков в 60 играх «регулярки» при полезности «-13».