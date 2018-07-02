Бывший нападающий «Каролины» Юаким Нордстрём стал игроком «Бостона»

«Бостон Брюинз» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Юакимом Нордстрёмом. Соглашение рассчитано на два сезона, за каждый из которых шведский форвард заработает по $ 1 млн.

26-летний Нордстрём провёл прошлый сезон в «Каролине Харрикейнз» и набрал 7 (2+5) очков в 75 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-11». Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,275 млн.

Всего в НХЛ Нордстрём провёл пять сезонов. Помимо «Каролины» он имеет опыт выступлений за «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности швед принял участие в 292 матчах, в которых забросил 20 шайб и сделал 29 результативных передач.