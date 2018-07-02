«Вашингтон» заключил новый контракт с нападающим Трэвисом Бойдом

«Вашингтон Кэпиталз» на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Трэвисом Бойдом. Соглашение рассчитано на два сезона, за каждый из который хоккеист заработает по $ 800 тыс.

Для 24-летнего форварда следующий сезон станет пятым в системе «столичного» клуба. В минувшем сезоне он сделал 1 результативную передачу в 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ, также хоккеист принял участие в 1 матче Кубка Стэнли.

За фарм-клуб «Вашингтона» «Хёрши Бирз» американский нападающий в регулярном сезоне-2017/18 набрал 47 (15+32) очков в 61 игре.

Ранее «Вашингтон» объявил о переходе форварда Ника Дауда.