«Бостон» подписал пятилетний контракт с Джоном Муром на $ 13,75 млн

«Бостон Брюинз» подписал контракт с защитником Джоном Муром, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на пять лет, а его средняя зарплата составит $ 2,75 млн.

В минувшем сезоне он набрал 18 (7+11) очков в 81 матче регулярного чемпионата за «Нью-Джерси Дэвилз» при показателе полезности «+3». В плей-офф хоккеист провёл 5 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,667 млн за сезон.

За карьеру в НХЛ опытный американский защитник принял участие в 485 матчах, в которых забросил 32 шайбы и сделал 71 результативную передачу при полезности «-31».