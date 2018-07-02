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Майк Бэбкок назвал планируемое звено Джона Тавареса в «Торонто»

Майк Бэбкок назвал планируемое звено Джона Тавареса в «Торонто»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок планирует использовать новичка команды Джона Тавареса в звене с Митчеллом Марнером и Заком Хайманом.

«Всё ещё может измениться, но на сегодня я так вижу нашу расстановку. Безусловно, у нас теперь стало больше глубины. Её хватит и для того, чтобы у Кадри тоже были достойные партнеры. Посмотрим, как всё получится. Таварес заменит ван Римсдайка в спецбригаде большинства. Думаю, он отлично подойдёт.

Я два раза работал с ним в сборной Канады. Это игрок, который всегда очень серьёзно относится к тому, что делает. Это важно для команды, потому что благодаря своим качествам Таварес делает своих партнёров лучше. У нас нет сомнений, что он впишется в нашу игру», – цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, Таварес стал главным хедлайнером первого дня рынка свободных агентов. Ради перехода в стан «кленовых листьев» бывший капитан «Нью-Йорк Айлендерс» отказался от годовой зарплаты в $ 13 млн.

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