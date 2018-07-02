Рутерфорд: я знаю, почему Джонсон перестал проходить в состав «Коламбуса»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал подписание контракта с защитником Джеком Джонсоном и сказал, что знает, почему он пропустил минувший плей-офф в составе «Коламбус Блю Джекетс».

«Он хорошо катается, хорошо обращается с шайбой. Нам нужен баланс в защите, нам нужны три пары, в каждой из которых был бы игрок, умеющий контролировать шайбу. Джек способен играть везде, на обоих концах площадки и в любых спецбригадах.

Если вернуться к нашим чемпионским командам, особенно к первой из них, то там был просто потрясающе поставлен переход из обороны в атаку. Это зависит от игры защитников. Я не думаю, что у Джонсона был плохой прошлый сезон. Да, он угодил в запас в конце сезона. Я знаю, почему он перестал проходить в их состав. Это не было связано с качеством его игры», – цитирует Рутерфорда The Athletic.