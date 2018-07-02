Торторелла — Рутерфорду: заткнись! Занимайся своими делами и не лезь в наши

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла обрушился с критикой на генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Джима Рутерфорда после того, как тот прокомментировал заключение контракта с бывшим защитником «мундиров» Джеком Джонсоном.

«Чтобы генеральный менеджер другой команды что-то знал о том, как мы в своей команде принимаем решения, он должен быть грёбаным магом. Меня больше всего бесит, что он что-то говорит о нашем процессе принятия решений. Заткнись!

Я не хочу переходить на личности, потому что знаю Джимми, он хороший человек. Но что, чёрт побери, сейчас он делает? Занимайся лучше своими делами и держись подальше от наших, когда не знаешь всего, что происходит», – цитирует Тортореллу The Score.