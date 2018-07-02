Бывший главный тренер клубов КХЛ Юлиус Шуплер вновь возглавил «Донбасс»

Новым главным тренером «Донбасса» стал Юлиус Шуплер, информирует официальный сайт украинского клуба. 67-летний специалист подписал двухлетний контракт.

«Тренерский штаб, который привёл «Донбасс» к чемпионскому титулу в сезоне-2017/18, продолжит работу в клубе. Сергей Витер станет первым ассистентом Шуплера, ещё одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями», — сообщается в официальном заявлении клуба.

В послужном списке Юлиуса Шуплера работа главным тренером в таких клубах, как «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), ЦСКА (Москва), «Кошице», «Слован» (Братислава), «Спарта» (Прага), «Дукла» (Тренчин), «Попрад». С 1993 по 1996, а также с 2006 по 2008 год Шуплер возглавлял сборную Словакии.