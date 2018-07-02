О'Райлли получил от «Сент-Луиса» бонус в размере $ 7,5 млн

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли сегодня, 2 июля, получил бонус от музыкантов в размере $ 7,5 млн, информирует STL Today. Этот бонус был прописан в контракте канадского форварда с его прежним клубом «Баффало Сэйбрз» и стал камнем преткновения в переговорах «клинков» с другими клубами, которые не хотели брать на себя обязательства по выплате средств.

27-летний О'Райлли в минувшем сезоне сыграл в 81 встрече, отметившись 61 (24+37) очком при показателе полезности «-22» и двух минутах штрафного времени.

Контракт канадского форварда с «музыкантами» будет действовать ещё в течение пяти сезонов, за каждый из которых он также заработает по $ 7,5 млн.