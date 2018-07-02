Нападающие Джейсон Мегна и Майкл Сгарбосса стали игроками системы «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» на своём официальном сайте объявил о заключении контрактов с двумя нападающими — Джейсоном Мегной и Майклом Сгарбоссой.

28-летний Мегна последние два сезона провёл в системе «Ванкувер Кэнакс». В сезоне-2016/17 американский нападающий забросил 4 шайбы и сделал 4 голевые передачи в 58 матчах регулярного сезона, а в минувшем сезоне сыграл только 1 матч в НХЛ и не набрал очков. За карьеру в лиге хоккеист имеет опыт выступлений в составе «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В общей сложности Мегна принял участие в 115 матчах и набрал 20 (10+10) очков.

25-летний Сгарбосса сезон-2017/18 провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Виннипег Джетс». В НХЛ хоккеист сыграл 48 матчей за «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс», забросил 2 шайбы и сделал 8 результативных передач.