Филиппенко: рейтинги матчей «Амура» превзошли Омск, Татарстан и Башкортостан

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прокомментировал рекордный интерес к трансляциям матчей клуба в минувшем сезоне КХЛ на региональном уровне.

«Считаем, наш прошлогодний результат отражают не только голы, очки и секунды. Недавно в Москве на конференции по телевизионному и цифровому контенту были приведены данные о телесмотрении спортивных трансляций на региональных каналах по всей России. Хабаровская телекомпания «Губерния» полностью заняла топ-10 национального списка, причём на восьми ведущих позициях — показы домашних матчей «Амура».

Отмечу, что на первой строчке рейтинга оказалась трансляция ключевого с точки зрения наших кубковых перспектив матча «Амур» — «Адмирал». Дальневосточное дерби в прямом эфире посмотрели около 50 тысяч хабаровчан и 100 тысяч жителей Хабаровского края. Это не считая традиционного зрительского аншлага на «Платинум Арене». От имени клуба хотел бы выразить благодарность всем болельщикам «Амура.

Как заметил президент «Амура» Александр Могильный, победить с серьёзным запасом другие хоккейные регионы России, включая Татарстан, Башкортостан, Омскую и Новосибирскую области, обе столицы, — это интересно. В предстоящем сезоне постараемся сохранить наши позиции», — цитирует Филиппенко Russia-Hockey.