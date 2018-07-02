Нилл: Ничушкин в КХЛ вырос как хоккеист, он был одним из лучших в своей команде

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание контракта с российским форвардом Валерием Ничушкиным.

«Мы рады, что Вэл возвращается в клуб. За последние два сезона в КХЛ и в составе национальной команды он вырос и прибавил как хоккеист. В прошлом году Вэл был одним из лучших игроков своей команды. Он станет фантастическим добавлением глубины состава. Я ожидаю, что он будет играть в нашей команде ту же роль, что и до ухода из клуба. Он был выбран на драфте в топ-10 и был очень эффективным игроком. Мы с радостью ожидаем его возвращения», — цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.