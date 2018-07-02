КХЛ отметила наибольший прирост спортивного результата у «Амура» и падение СКА

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги представил таблицу и график, в которых разъясняется влияние вклада спортивных достижений на позицию клуба в рейтинге лиги.

«Высокий спортивный результат в 10-м, юбилейном сезоне смог улучшить общую оценку клуба, если только в седьмом сезоне, который уже не учитывается, команда заняла более низкую строчку в турнирной таблице. Так, череповецкая «Северсталь» в сезоне-2017/18 впервые за долгое время смогла попасть в плей-офф и стала 16-й, но если мы вспомним, то сезон-2014/15 она завершила на 18-м месте. Поэтому и особого увеличения в данном показателе у клуба не произошло.

Фото: Официальный сайт КХЛ

Наибольший прирост отмечен у хабаровского «Амура», нижнекамского «Нефтехимика», челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста». Все эти команды в 10-м сезоне прошли в кубковый раунд: «Амур» занял 13-е место (против 28-го в седьмом сезоне), «Нефтехимик» стал 10-м (а три года назад остановился на 22-й строчке), «Автомобилист» по сравнению с сезоном-2014/15 поднялся на семь строчек в турнирной таблице, а челябинцы отметились бронзовым триумфом, в то время как в седьмом сезоне вылетели после первого раунда Кубка Гагарина.

Фото: Официальный сайт КХЛ

Среди команд, которые показали снижение, – минское «Динамо», петербургский СКА, московское «Динамо», новосибирская «Сибирь» и астанинский «Барыс». Из этих пяти клубов только СКА участвовал в борьбе за Кубок Гагарина, но если при первой оценке учитывались два их чемпионских титула, то в обновлённом – уже только один», — сообщается на официальном сайте лиги.