Нападающий Антон Слепышев подписал контракт с ЦСКА до 2020 года

Нападающий Антон Слепышев подписал контракт с ЦСКА до 2020 года. Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе московского клуба.

23-летний нападающий последние три сезона провёл в НХЛ, выступая за «Эдмонтон Ойлерз». В «регулярке»-2017/18 он сыграл 50 матчей и набрал 12 (6+6) очков.

В общей сложности за карьеру в НХЛ российский хоккеист принял участие в 102 матчах в рамках регулярных чемпионатов, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «-4». Также Слепышев провёл 12 игр в Кубке Стэнли, где забросил три шайбы.

24 июня стало известно о квалификационном предложении Слепышеву со стороны «нефтяников», благодаря чему «Эдмонтон» сохранил права на хоккеиста.