«Металлург» заключил трёхлетний контракт с Виктором Антипиным

Магнитогорский «Металлург» заключил трёхлетний контракт с российским защитником Виктором Антипиным, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

25-летний Антипин в сезоне-2017/18 выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз». Российский защитник провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, отдав 10 результативных передач при показателе полезности "-9".

25 июня стало известно, что генеральный менеджер «клинков» Джейсон Боттерилл не станет делать Антипину квалификационное предложение.

Ранее официальный сайт КХЛ объявил о соглашении между «Магниткой» и ещё одним экс-игроком Национальной хоккейной лиги.